فيتامين E معجزة في علاج البشرة

قد لا تفيدك مستحضرات التجميل دائماً ولاتقدم لك النتيجة التي تبحثين عنها؛ فإذا كنت تبحثين عن معجزة لنضارة وإشراقة بشرتك فعليك بفيتامينE، فهو أفضل من سيقدم لك هذا الأمر.

ومن حسن الحظ أنه يتواجد في الكثير من الأطعمة كزيت بذور الشمس وزيت اللوز والمكسرات والفلفل الأحمر والأفوكادو، كما يمكنك تناوله على هيئة حبوب مكملات غذائية لإفادة الجسم والبشرة بصوره أسرع.

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ومن فوائد فيتامين E:

1.لفروة الرأس الجافة: يساعد فيتامين E على تحسين فروة الرأس. فزيت فيتامين E يزيد من دوران الدم في فروة الرأس ولكن مع الحرص على وضعه بانتظام بشكل أسبوعي.

2.مضاد قوي للأكسدة. لذلك فهو موجود في الكثير من الكريمات ومرطبات البشرة مما يقلل من ظهور تجاعيدها.

3.للتخلص من جفاف البشرة وبالأخص في فصل الصيف عليك بفرك القليل من زيت فيتامين Eعلى بشرتك، فهو سيساعد على إصلاح الأنسجة التالفة وترطيب البشرة الجافة.

4.وإذا كنت تبحثين عن الاسترخاء والحصول على بعض التدليك فقومي بتسخين قليل من زيت فيتامين Eودلكي به فروة رأسك وبشرتك فذلك سيساعد على زيادة نمو شعرك واسترخاء جسمك.

5.احرصي على أخذ جرعة جيدة من فيتامين Eيوميّاً لمنع أمراض القلب والسرطان.

6.يساعد فيتامين Eعلى علاجات ندبات وبثور البشرة بسرعة.

7.يقلل فيتامين E من الضرر الناتج عن أشعة الشمس، فهو غاية في الروعة عندما يتعلق الأمر بالتخلص من حروق الشمس.

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