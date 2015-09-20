تسريحات شعر جديدة تتحدّى جاذبية الأرض

تنوعت اختراعات الجمال في عروض الموضة، في نيويورك، لربيع 2016، وبلغت درجة الغرابة بتسريحات الشعر التي تتحدى الجاذبية! اكتشفي كيف ابتكر مصففو الشعر تسريحات مقلوبة بأشكال الضفائر.

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هذه الموضة الجديدة لم تكد تُعرض حتى احتلّت مواقع التواصل الاجتماعي كافة. تقتصر هذه التسريحات على شعر طويل ورفيع، مربوط على طريقة ذيل الحصان، وموجّه عمودياً باستخدام الشرائط المطاطية. يمكنك متابعة صور عروضThom Browne لتكتشفي كيف رفع الشعر بأكمله!

أما بالنسبة إلى مصفف الشعر Jimmy Paul ، فهو استطاع تحويل العارضات إلى مضادات للجاذبية، بوساطة تسريحة Pippi Longstockings، حين استخدم الأسلاك المضفرة الطويلة لتصبح مثل أبراج، وزيّن التسريحة بشرائط حمراء، وأخرى بيضاء وزرقاء.

لتحقيق التأثير الهندسي، اعتمد بول على كمية صغيرة من الأسلاك الزهرية، بالإضافة إلى شعر اصطناعي مطابق للون شعر العارضات. بعد ذلك، فصل الشعر إلى ثلاثة أقسام مترابطة بالأسلاك، وبدأ بنسج الخصلات في ما بينها ليصنع الضفيرة. ثمّ ثبت الخصلات باستخدام رذاذ الشعر، وعبر سحب الضفائر الشاهقة إلى الخلف. وأخيراً، لفّ ذيل الحصان بشكل فضفاض حول كلّ قاعدة. لم ينتهِ عمل Thom Browne عند هذا الحدّ، بل توّج الشعر بمجموعة متنوّعة من القبعات، بعضها ذو سقف مفتوح، وبعضها الآخر واسع الحوافّ.

هل أحببت هذه الموضة من الشعر التي يتحدّى الجاذبية؟

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