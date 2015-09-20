لجنة الانتخابات بأسيوط تتلقى 21طعنًا من المرشحين والمستبعدين

تلقت محكمة أسيوط الأبتدائية واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات البرلمانية بمحافظة أسيوط 21 طعنا بينهم 15 من المستبعدين من الكشوف الأولية بالانتخابات البرلمانية بمحافظة أسيوط والآخرين طعون في بعض المرشحين.

ومن جانبه أوضح المستشار جمال عبد الرحمن، رئيس محكمة أسيوط الأبتدائية، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات البرلمانية أن 21 مرشحا تقدموا بطعون منهم من تقدم طعنا على قرار الاستبعاد وأخرين طعنوا فى بعض المرشحين.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات البرلمانية بأسيوط استبعدت 20 مرشحا من الكشوف النهائية و قبول أوراق 180 مرشحًا تمثلت في 32 مرشحا بمدينة أسيوط ، ومركز أبوتيج 18 مرشح، ومركز القوصية 22 مرشح، ومركز منفلوط 17 مرشح، ومركز الفتح وأبنوب 32 مرشح، ومركز البداري وساحل سليم 27 مرشح، ومركز ديروط 12 مرشح، و مركز أسيوط 12 مرشح ، ومركزي صدفا والغنايم 8 مرشحين.