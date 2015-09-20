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أهالي المنوفية يشيعون جثمان العميد أحمد عسكر شهيد سيناء بحي “ميت خاقان “‎

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جانب من مراسم تشييع الجنازة

جانب من مراسم تشييع الجنازة

شيع المئات من اهالى حى ميت خافات بمدينة شبين الكوم بالمنوفية اليوم الاحد جثمان الشهيد العميد ” أحمد عبد الستار عسكر ” من قوة قطاع الأحوال المدنية بالعريش بمحافظة شمال سيناء بعد قيام مجهولون بإطلاق الأعيرة النارية تجاهه بشارع الخزان بدائرة قسم شرطة ثالث العريش.

حيث صلى الاهالى الجنازة على الشهيد من مسجد عبد العزيز الشيخ بالحى بحضور الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية واللواء محمد مسعود مدير امن المنوفية وعدد من قيادات مديرية الامن والاجهزة التنفيذية .

فيما قال تامر الزناتي ابن خالة الشهيد العميد ” أحمد عبد الستار عسكر ” إن الشهيد له 5 من الأبناء أصغرهم يوسف بالصف الأول الابتدائي وبصار بالرابع الابتدائي ومحمد بالصف الثالث الثانوي ورؤي وروان بالجامعة.
> وأوضح زناتي أن الشهيد له 4 أشقاء أكبرهم هشام ويعمل بايطاليا ووالداه متوفيان وتعيش الأسرة بمنزل العائلة بحي ميت خاقان ويتمتع بسمعة طيبة بين أهله ودائم السؤال عنهم على الرغم من انتقال أسرته معه بسيناء.

كما أدان الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية الحادث الإرهابي الغادر الذي أسفر عن استشهاد العميد أحمد عبد الستار و قدم واجب العزاء لأسرة لشهيد مؤكدا أن ستنتصر علي الإرهاب عاجلا ام أجلا وأبناء مصر لن ترهبهم تلك الممارسات الإرهابية .

وطالب عدد من أقارب الشهيد باستمرار عمليات القوات المسلحة والشرطة التي أطلق عليها حق الشهيد لتصفية البؤر الأرهابية بشمال سيناء مطالبين بالقصاص والأعدام للمتورطين في الحادث.

جانب من مراسم تشييع الجنازة

جانب من مراسم تشييع الجنازة

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