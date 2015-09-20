أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أندرلخت يتعادل مجددا بدون تريزيجيه

Google+ Print
أندرلخت يتعادل مجددا بدون تريزيجيه أندرلخت يتعادل مجددا بدون تريزيجيه

كشف خالد محمود طبيب النادي الأهلي عن سبب استبعاد وليد سليمان جناح الفريق عن مواجهة الزمالك في قمة نهائي كأس .

وخرج سليمان من قائمة الأهلي التي تضم 19 لاعبا لمواجهة القمة.

وتعرض سليمان للإصابة بإلتواء في الكاحل، وشعر اللاعب بآلام شديدة.

واضطر فتحي مبروك المدير الفني للأهلي لاستبعاده من قائمة الفريق.

وقال خالد محمود طبيب الأهلي للصحفيين: "سليمان سيجرى أشعة خلال الساعات القادمة لتحديد إصابته ومدى إمكانية سفره من عدمه مع بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا".

ويسافر الأهلي يوم الثلاثاء إلى جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة أورلاندو بايرتس يوم السبت في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر

طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر