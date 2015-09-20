في_القمة - تعرف على القناة الناقلة للقاء الأهلي والزمالك .. ومعلق المباراة

كشف خالد محمود طبيب النادي الأهلي عن سبب استبعاد وليد سليمان جناح الفريق عن مواجهة الزمالك في قمة نهائي كأس مصر.

وخرج سليمان من قائمة الأهلي التي تضم 19 لاعبا لمواجهة القمة.

وتعرض سليمان للإصابة بإلتواء في الكاحل، وشعر اللاعب بآلام شديدة.

واضطر فتحي مبروك المدير الفني للأهلي لاستبعاده من قائمة الفريق.

وقال خالد محمود طبيب الأهلي للصحفيين: "سليمان سيجرى أشعة خلال الساعات القادمة لتحديد إصابته ومدى إمكانية سفره من عدمه مع بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا".

ويسافر الأهلي يوم الثلاثاء إلى جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة أورلاندو بايرتس يوم السبت في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.