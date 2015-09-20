بالصور.. محافظ الأقصر يستقبل ثانى وفد سياحى مكسيكى بعد حادث الواحات

استقبل محمد بدر محافظ الأقصر مساء اليوم الأحد، وفد ثانى مكون من 29 مكسيكيا بمعبد الأقصر، مؤكدا أنهم فى بلد الأمن والأمان وذلك إثر حادث الواحات البحرية الأخير.

وكانت المناطق الأثرية والسياحية فى الأقصر، قد استقبلت أول أمس الجمعة، أول مجموعة من السياح المكسيكيين الذين يزورون مصر، فى إطار الجهود الجارية من قبل صناع القرار السياحى بمصر والمكسيك، لاستمرار التدفقات السياحية المكسيكية القادمة لمصر، وذلك بعد حادث الواحات الذى راح ضحيته عدد من المكسيكيين إثر تواجدهم بمنطقة محظورة.

وصرح الدكتور مصطفى وزيرى مدير عام آثار مصر العليا، أن محافظة الأقصر استقبلت 36 سائحا مكسيكيى الجنسية، أول أمس الجمعة، حيث زار الوفد جميع المواقع الأثرية بالبرين الغربى والشرقى لمحافظة الأقصر، وذلك بعد أيام من حادث الواحات .

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