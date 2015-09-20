بيان لمحافظ الاسكندرية يتهم صحفيين وإداريين بالتورط فى قضايا فساد إدارى

أعلن هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، أنه سيكشف عن فساد مسؤولين إداريين و تنفيذيين داخل منظومة ديوان عام المحافظة؛ وذلك فى إطار برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى لاقتلاع أواصر الفساد الإدارى، وتقليص حجمه داخل جميع المنظمات الحكومية.

وأوضح المسيرى أن شبكة الفساد تضم موظفين إداريين و تنفيذيين ثبت تورطهم مع بعض الصحفيين المحليين بغرض تسريب أوراق عمل لإتلاف الحملات والقرارات والإعلان عن معلومات مزورة بهدف إثارة البلبلة و حشد الرأى العام وتضليله للتشكيك فى قرارات الحكومة، مؤكدا أنه تم التأكد من صحة كافة المعلومات والتعامل معها بحرفية وإرسالها إلى الجهات المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار إلى أن ديوان عام المحافظة يسير على خطى برنامج السيسى فى التأكيد على مواصلة العمل نحو تطوير الجهاز الإدارى داخل المنظمات الحكومية وتطهيرها من سبل الفساد ، منوها أنه بدأ من داخل الديوان بهدف رفع كفاءة العمل بها وتحقيق أعلى مستويات الأداء .

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