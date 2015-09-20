رئيس هيئة الطرق: الانتهاء من 95% من المشروع القومى قبل نهاية العام

قال المهندس عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، إن الأداء فى تنفيذ المشروع القومى للطرق على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة، مضيفاً أنه جار تنفيذ طريق خرسانى خاص بسيارات النقل الثقيل من القاهرة للسويس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أنه قبل نهاية العام سيتم الانتهاء من 95% من المشروع القومى للطرق، مشيراً إلى أن طريق العلمين فى اتجاه القاهرة شارف على الانتهاء، ويتم التنسيق مع وزارة الداخلية حول إمكانية تشغيله أمام المواطنين.