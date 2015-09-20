وزير السياحة: سنتحرك لمعالجة واحتواء الآثار السلبية لحادث الواحات

قال هشام زعزوع وزير السياحة، إن المكسيك أحد الأسواق الهامة القادمين من أمريكا اللاتينية، وأغلبهم يأتون للسياحة الثقافية، وهى المتأثرة بشكل أكبر، ولدينا تأثر عام فى حركة السياحة الوافدة، مشيراً إلى أنه عقب حضوره اجتماع الحكومة الجديدة التقى أمس وفد من المكسيك والتقى السفير المكسيكى بالقاهرة.

وأضاف خلال مداخلة عبر الأقمار الصناعية، لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أنه ناقش ممع السفير المكسيكى بالقاهرة اليوم كيفية التغلب على التداعيات السلبية لحادث الواحات، لافتاً إلى أنه سيشرف على نقل جثامين ضحايا حادث الواحات وسفرهم للمكسيك.

وأشار الوزير إلى أن الإعلام الغربى تناول وبشكل سلبى حادث الواحات، مشيراً إلى أنه سيتحرك فى اتجاه احتواء الآثار السلبية للحادث، قائلاً :"طلبت تقرير من مكاتبنا السياحية بالخارج حول تناول الإعلام الغربى لحادث الواحات وآثاره السلبية.