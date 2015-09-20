إسرائيل تتحدى القانون الدولى وتطلق أسماء توراتية على شوارع بالقدس

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيليى فى مدينة القدس مساء اليوم الأحد على تسمية مجموعة من الشوارع والمناطق فى البلدة القديمة والقدس الشرقية بأسماء عبرية ذات دلالات توراتية، فى خطوة لتهويد المدينة وفرض الطابع اليهودى عليها عنوة.

ومن بين الأسماء التى صادقت بلدية الاحتلال عليها، هى استبدال اسم "جبل الزيتون" بـ"هار همشحاة" وهو الاسم التوراتى للجبل الذى يعد أعلى جبال القدس، ومنه صعد يسوع إلى السماء بحسب الديانة المسيحية، وهو أعلى جبال مدينة القدس، ومطّلها على المسجد الأقصى المبارك.

وصادقت البلدية أيضًا على إطلاق اسم "شير همعلوت" على حى بمدينة سلوان، وهو الاسم التوراتى الذى يدل على الطريق إلى "الهيكل"، ودلالته الدينية السياسية هى تغيير الطريق إلى المسجد الأقصى، وعلى الرغم من أن البلدية لم تعلن الحى المحدّد، إلّا أن الاسم يدل على حى البستان، الأقرب إلى المسجد الأقصى.

وتتعارض الخطوة التى صادقت عليها البلدية، مع القانون الدولى الذى يمنع تغيير أسماء الشوارع فى الأراضى المحتلة، إذ قال مسئول فلسطينى فى وقت سابق إن السلطة سترفع شكوى إلى اليونسكو وإلى محكمة الجنايات الدولية، بعد أن قام الاحتلال حتى اليوم بتغيير أسماء 300 شارع وزقاق فى مدينة القدس.

وتعدّ هذه الخطوة جزءًا من مسلسل بلدية الاحتلال ورئيسها، نير بركات، لتهويد المدينة وتغيير معالمها العربية الفلسطينية من خلال عبرنة أسماء الشوارع، وتغيير ملامح السور، بالإضافة إلى نقش عبارات يهودية فى بيوت بالبلدة القديمة قام المستوطنون بالاستيلاء عليها.