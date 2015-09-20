انتخاب وليد جاد رئيسا لمجلس إدارة المصرية للاتصالات خلفا لمحمد سالم

قال مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات، بأنه تم اليوم الأحد انتخاب وليد جاد رئيسا لمجلس الإدارة خلفا للدكتور محمد سالم.

وأوضح المصدر، أن مجلس الإدارة اجتمع اليوم للبت في الاستقالة التي تقدم بها الدكتور محمد سالم أمس وتمت الموافقة عليها.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد سالم رئيس مجلسي إدارة الشركة للمصرية للاتصالات والشركة المصرية لنقل البيانات "تي إي داتا" قد تقدم باستقالته من منصبه أمس.

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