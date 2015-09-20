عامل يشنق نفسه بدمياط بسبب خلافات مع خطيبته وأهلها

تلقى ضباط مركز شرطة دمياط بلاغا من الأهالى بقيام شخص بشنق نفسه بشقته رقم 23 عمارة 6 بناحية شطا - دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة خالد أحمد أسعد خليل 30 سنة عامل، ومقيم بذات الناحية معلقة بحبل من الرقبة يتدلى من أعلى الدولاب داخل حجرة بالشقة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمياط التخصصى.

وبسؤال والد المتوفى أكد أن الحادث جاء بسبب خلافات مع خطيبته وأهلها ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بالتسبب فى وفاته، وبسؤال رضا محمد جمعة الجدع ومسعد مسعد الجندى، مقيمان بذات الناحية قررا ذات المضمون.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5989 إدارى مركز شرطة دمياط لسنة 2015.