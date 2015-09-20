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تطوير منطقتين شعبيتين بمدينة الخارجة بالوادى الجديد‎

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تطوير منطقتين شعبيتين بمدينة الخارجة بالوادى الجديد‎ تطوير منطقتين شعبيتين بمدينة الخارجة بالوادى الجديد‎

محافظة الوادي الجديد

أعلن اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد،  بدء تطوير منطقتين شعبيتين بمدينة الخارجة، ضمن مشروع تطوير العشوائيات الذي تنفذه المحافظة بتمويل ذاتي قدره 2 مليون جنيه، والمحافظة تستهدف تطوير المناطق الشعبية والعشوائية وإنشاء أسواق نموذجية لخدمة الأهالي بالمحافظة.

وصرحت المهندسة إيمان حسين،  مدير وحدة تطوير العشوائيات، بالوادي الجديد انه تم اختيار منطقة مشربية غيث والشيخ ميمون بمدينة الخارجة لتطوير المنطقة بالكامل من خلال رفع كفاءة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق وإنشاء مساحات خضراء بالمنطقتين.

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