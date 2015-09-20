ضبط عاطل بحوزته بندقية آلى بمركز ومدينة اطسا بالفيوم

تمكنت قوات الأمن بمركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم، من ضبط المواطن جابر ح .ص بحوزته بندقية آلى بمنطقة منيا الحيط .

وتلقى الرائد عبد التواب جابر رئيس مباحث مركز إطسا إخطار بالواقعة وعلى الفور تمكن النقيب أحمد مجدى من القاء القبض عليه وتحرير محضر بالواقعة.

وتم اخطار اللواء ناصر العبد مدير امن الفيوم واللواء حسام عبد اللطيف مدير المباحث الجنائية والعميد محمد ثابت مامور مركز شرطة اطسا بالواقعة.

وبعرض المتهم على النيابة العامة قرر محمود حمودة رئيس نيابة اطسا حبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات.