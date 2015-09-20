بالصور.. أمن الوادى الجديد يزيل تعديات على 588 فدان أملاك دولة بالفرافرة

نفذت قوات شرطة من مديرية أمن الوادى الجديد ومركز شرطة الفرافرة اليوم الأحد حملة إزالات مكبرة بزمام قرية الكفاح وتمت إزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة بزراعة جمعية الوادى وعين التنين بإجمالى 20 محضرا بمساحة 588 فدان بمشاركة نائب مركز ومدينة الفرافرة وتم تحرير المحاضر اللازمة بالتنفيذ وتمت احالتها الى النيابة العامة .

وقال جهاد المتولى رئيس قرى الكفاح إن هذه الحملة تم تنفيذها فى اطار الحفاظ على اراضى املاك الدولة ومجابهة ظاهرة التعديات المتكررة على الأراضى بدون وجه حق، حيث تقوم رئاسة المركز بالتسيق مع الجهات المختصة بحصر الاراضى التابعة لاملاك الدولة ورصد أية ظواهر تعدى عليها وتحرير محاضر لها واخطار الجهات الامنية لسرعة تنفيذ قرارات ازالة تلك التعديات .

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