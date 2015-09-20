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ضبط 421 مخالفة وتحصيل 17 ألف جنيه غرامات بمطروح

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ضبط 421 مخالفة وتحصيل 17 ألف جنيه غرامات بمطروح ضبط 421 مخالفة وتحصيل 17 ألف جنيه غرامات بمطروح
قال اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن الحملة المرورية اليومية، برئاسة العقيد أحمد السنطاوى مدير إدارة مرور مطروح، بالاشتراك مع رئيس مباحث المرور وعدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 421 مخالفة مرورية متنوعة، وتم التصالح الفورى فى 75 مخالفة بسداد غرامات فورية بإجمالى 17 ألف و400 جنيه.
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