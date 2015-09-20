ضبط 421 مخالفة وتحصيل 17 ألف جنيه غرامات بمطروح

- ضبط 379 مخالفة وتحصيل 17 ألفا و850 جنيها غرامات بمطروح

قال اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن الحملة المرورية اليومية، برئاسة العقيد أحمد السنطاوى مدير إدارة مرور مطروح، بالاشتراك مع رئيس مباحث المرور وعدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 421 مخالفة مرورية متنوعة، وتم التصالح الفورى فى 75 مخالفة بسداد غرامات فورية بإجمالى 17 ألف و400 جنيه.

- تحرير 397 مخالفة مرورية متنوعة وتحصيل 17 ألف جنيه غرامات فورية بمطروح