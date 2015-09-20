تحرير 990 مخالفة مرورية وتنفيذ 540 حكما قضائيا فى حملة أمنية ببنى سويف

شنت مديرية أمن بنى سويف اليوم الأحد، بإشراف اللواء رضا طبلية مدير الأمن وبرئاسة العميد خلف حسين حملة أمنية، تمكنت خلالها من تحرير 990 مخالفة مرورية متنوعة.

كما تمكنت الحملة من تنفيذ عدد 540 حكما قضائيا شملت 2 حكم جناية ،320 حبس جزئى، 60 حبس مستأنف، 100 غرامات جزئية، 14 غرامات مستأنفة ،44 مخالفة وإجمالى المبالغ المحصلة 1410 جنيهاً.

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