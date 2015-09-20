تاجيل طعن يونس مخيون على قائمة "فى حب مصر" واستبعاد "فرج عامر" إلى الغد

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الطعن المقدم من يونس مخيون ضد ترشح "احمد عبد الواحد رسلان" المرشح الأصلى وعدلى عبد الواحد رسلان مرشح احتياطى ومحمد فرج ابراهبم عامر مرشح أصلى بقائمة فى حب مصر إلى جلسة غدا الاثنين.

اختصم الطعن رقم 87563 لسنة 69 قضائية رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ورئيس لجنة انتخابات محافظة الاسكندرية ورئيس لجنة استلام اوراق المرشحين ورئيس لجنة فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المترشح بدائرة قطاع غرب الدلتا والممثل القانونى لقائمة فى حب مصر بصفتهم، مطالبا باستبعادهم فى الانتخابات.

واضاف الطاعن، ان احمد عبد الواحد رسلان وعدلى عبد الواحد رسلان المرشحين "اصلى واحتياطى" لم تنطبق عليهما الاوصاف والشروط الخاصة بصفة الفلاح بالمخالفة للمادة 2 من القانون رقم 46 لسنة 2014، بينما محمد فرج ابراهيم عامر المرشح الاصلى محكوم عليه فى الجنحة رقم 15555 سيدى جابر لسنة 2014 .