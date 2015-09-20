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بالصور.. إزالة التعديات عن مسجد" أنجا هانم" الأثرى وسط الإسكندرية

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شنت منطقة آثار اسكندرية والساحل الشمالى اليوم حملة لإزالة التعديات عن المناطق الأثرية التابعة لها،
>حيث تم التنسيق لحملة إزالة جديدة للتعديات الواقعة على منطقة وسط إسكندرية، وذلك بناء على التنسيقات التى قام بها محمد متولى مدير عام آثار إسكندرية مع المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية أمن اسكندرية وقسم شرطة محرم بك محافظة إسكندرية.

وأزالت الحملة التعديات الواقعة على منطقة وسط اسكندرية على مسجد انجا هانم، وتم إزالة التعدى الواقع من المواطن كرم محمد الشيمى والصادر له القرار رقم 4679 بتاريخ 8/6/2015 وتم تنفيذ ازالة التعدى كاملا، كما توجهت الحملة لازالة التعدى الواقع من المواطن العربى محمد الشيمى والصادر لة القرار رقم 3842 بتاريخ 3/5/2015وتم ازالة التعدى كاملا.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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