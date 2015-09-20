رسالة #في_القمة – طارق مصطفى لـ في الجول: هذه نصيحتي لباسم مرسي

وصف محمد صلاح جناح روما اللعب بجوار فرانشيسكو توتي في هجوم الجيلاروسي بالأمر العظيم وذلك بعد تسجيلهما في شباك ساسولو بالدوري الإيطالي يوم الأحد.
وسجل صلاح الهدف الثاني وجعل النتيجة 2-2 في مباراة الجولة الرابعة التي أقيمت في ملعب الأوليمبيكو بمشاركة أساسية من صلاح بجوار ملك روما في الهجوم.
وأجرى صلاح حوارا عقب المباراة مع مراسل برنامج (popolo gialorosso) شريك FilGoal.com وقال: "اللعب بجوار توتي أمر عظيم"، وتابع بإندهاش "أنا فخور للغاية باللعب بجواره.. إنه فرانشيسكو توتي!"
وأضاف "أيضا اللعب بجوار إدين دجيكو رائع فهو لاعب وشخص رائع".
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