رسالة #في_القمة - خالد بيومي لـ فيريرا: ' فرج لاعيبتك على فيلم كوميدي زي ليبي '

يعود أيمن حفني إلى قائمة الزمالك في موقعة الأهلي مساء الاثنين في نهائي كأس مصر. ويغيب أحمد الشناوي حامي عرين الفريق الأبيض عن المباراة.

أيمن حفني تغيب عن الزمالك في نصف نهائي كأس مصر بقرار فني من المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا، وكان مبرر الجهاز "نحن نعده بدنيا للقمة".

استعد حفني ودخل قائمة المباراة التي تقام في السابعة مساء الاثنين على ملعب بتروسبورت.

أما الشناوي فظل خارج حسابات فيريرا ولم يستدعه في قائمة لقاء القمة. وبالتالي بات محمود جنش المرشح الأول لحماية عرين الزمالك كما فعل أمام الاتحاد السكندري وسموحة في دور الثمانية ونصف النهائي.

وكان جنش قد لعب دورا كبيرا في وصول النهائي لكأس مصر بعدما قاد الزمالك لعبور اختبار ركلات الترجيح مرتين.

ويغيب محمد إبراهيم عن قائمة القمة بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام سموحة. وكذلك لم يتواجد اسم إسلام جمال في القائمة.

وفيما يلي القائمة كاملة:

المرمى:

محمود جنش - أبو جبل

الدفاع:

أحمد دويدار - محمد كوفي - علي جبر - حمادة طلبة - شريف علاء - عمر جابر - حازم إمام

الوسط:

طارق حامد - أحمد توفيق - معروف يوسف - إبراهيم عبد الخالق - أيمن حفني – محمود عبد المنعم "كهربا" - مصطفى فتحي - أحمد حمودي

الهجوم:

باسم مرسي - محمد سالم - أحمد حسن مكي

خارج القائمة:

محمد إبراهيم – أحمد الشناوي – محمد عادل جمعة – إسلام جمال - خليفة