أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي يختار الدفاع الجوي ضمن ملعبين لمبارياته في الدوري

Google+ Print
الأهلي يختار الدفاع الجوي ضمن ملعبين لمبارياته في الدوري الأهلي يختار الدفاع الجوي ضمن ملعبين لمبارياته في الدوري

يعود أيمن حفني إلى قائمة الزمالك في موقعة الأهلي مساء الاثنين في نهائي كأس . ويغيب أحمد الشناوي حامي عرين الفريق الأبيض عن المباراة.

أيمن حفني تغيب عن الزمالك في نصف نهائي كأس مصر بقرار فني من المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا، وكان مبرر الجهاز "نحن نعده بدنيا للقمة".

استعد حفني ودخل قائمة المباراة التي تقام في السابعة مساء الاثنين على ملعب بتروسبورت.

أما الشناوي فظل خارج حسابات فيريرا ولم يستدعه في قائمة لقاء القمة. وبالتالي بات محمود جنش المرشح الأول لحماية عرين الزمالك كما فعل أمام الاتحاد السكندري وسموحة في دور الثمانية ونصف النهائي.

وكان جنش قد لعب دورا كبيرا في وصول النهائي لكأس مصر بعدما قاد الزمالك لعبور اختبار ركلات الترجيح مرتين.

ويغيب محمد إبراهيم عن قائمة القمة بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام سموحة. وكذلك لم يتواجد اسم إسلام جمال في القائمة.

وفيما يلي القائمة كاملة:

المرمى:

 

محمود جنش - أبو جبل

الدفاع:

أحمد دويدار - محمد كوفي - علي جبر - حمادة طلبة - شريف علاء - عمر جابر - حازم إمام

الوسط:

طارق حامد - أحمد توفيق - معروف يوسف - إبراهيم عبد الخالق - أيمن حفني – محمود عبد المنعم "كهربا" - مصطفى فتحي - أحمد حمودي

الهجوم:

باسم مرسي - محمد سالم - أحمد حسن مكي

خارج القائمة:

محمد إبراهيم – أحمد الشناوي – محمد عادل جمعة – إسلام جمال - خليفة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر

طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر