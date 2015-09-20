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جمال الشوبكى: أبو مازن سيطلع السيسى بنيويورك على ممارسات إسرائيل بالأقصى

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جمال الشوبكى: أبو مازن سيطلع السيسى بنيويورك على ممارسات إسرائيل بالأقصى جمال الشوبكى: أبو مازن سيطلع السيسى بنيويورك على ممارسات إسرائيل بالأقصى
أكد السفير جمال الشوبكى سفير فلسطين بالقاهرة أن وزراء الخارجية العرب والمجموعة العربية سيعقدون جلسة مشاورات على هامش الدور العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى ستعقد فى نيويورك الشهر الجارى، مضيفا أن هناك اجتماعا آخر لمنظمة التعاون الإسلامى لمناقشة سبل التصدى للانتهاكات الإسرائيلية حول المسجد الأقصى .

وأضاف"الشوبكى" فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أن الهدف من هذه الاجتماعات هو استصدار قرارا من مجلس الأمن أو الجمعية العامة يتم فيه إدانة إسرائيل بسبب جرائمها بحق الفلسطينيين والمسجد الأقصى ، وما تمارسه من انتهاكات .

وقال "الشويكى" إن استصدار قرار بهذا الشكل من مجلس الأمن سيكون صعبا للغاية بسبب الفيتو الأمريكى الذى يساند إسرائيل على حساب الفلسطينى لكن فى الجمعية العامة لدى فلسطين ظهير كبير من قبل العرب والمسلمين لكن شريطة أن يكون قراراً ملزما.

وأوضح أن الرئيس أبو مازن سيجرى عدة لقاءات على هامش اجتماعات الجمعية مع رؤساء وزعماء الدول المساندة للقضية الفلسطينية، مؤكدا وجود لقاء بين الرئيس أبو مازن والرئيس عبد الفتاح السيسى فى نيويورك لكون من الدول المساندة والداعمة للقضية الفلسطينية وموقفها الواضح تجاه قضية المسجد الأقصى.

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