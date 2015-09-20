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التوتر والإجهاد أثناء الحمل يزيدان مخاطر إصابة الطفل بتسوس الأسنان

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التوتر والإجهاد أثناء الحمل يزيدان مخاطر إصابة الطفل بتسوس الأسنان التوتر والإجهاد أثناء الحمل يزيدان مخاطر إصابة الطفل بتسوس الأسنان
يرتبط الإجهاد والتوتر خلال فترة الحمل مع عدد من الآثار الصحية السيئة على الجنين، بما فى ذلك انخفاض الوزن عند الولادة وزيادة خطر الإصابة بالربو والحساسية، ولكن للمرة الأولى كشفت دراسة جديدة أن الإجهاد المزمن أثناء الحمل قد يزيد من مخاطر إصابة الطفل بتسوس الأسنان.
>وأوضح الدكتور وائل صباح، من معهد طب الأسنان فى كلية كينجز فى لندن، بريطانيا، أن تسوس الأسنان يعتبر مرضا مزمنا يصيب الأطفال فى جميع أنحاء العالم.

ووفقاً للمعهد الوطنى لأبحاث طب الأسنان والعظام، أشار إلى أن هناك 42٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2-11 فى الولايات المتحدة يعانون من تسوس الأسنان اللبنية، فى حين كان 21٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم 6-11 عاماً يعانون من تسوس الأسنان الأساسية.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى أن عدم نظافة الفم واستهلاك كميات كبيرة من الأطعمة والمشروبات السكرية تسبب تسوس الأسنان عند الأطفال، ولكن الدكتور صباح أشار إلى أن مستويات الإجهاد طوال فترة الحمل قد تلعب دوراً فى ذلك.
>وأضاف الباحثون أن الأمهات اللاتى لم يرضعن الأطفال طبيعياً يعرضونهم إلى ارتفاع خطر الإصابة بتسوس الأسنان.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”.

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مصر 365