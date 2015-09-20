لو شايفة طريقة مشى طفلك مختلفة.. ابحثى عن مشاكل العظام والأربطة

أرسلت قارئة تقول: لدى طفلة عمرها عام وشهرين وقد بدأت تخطو خطواتها الأولى، ولكنى ألاحظ اتجاه أقدامها للداخل وليس للأمام، فما سبب تلك المشكلة وهل تشير إلى إصابتها بأمراض فى العظام؟

يجيب عن سؤالها أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة الدكتور طلعت حسن سالم قائلا: "فى حالة ملاحظة الأهل مشاكل واضحة لدى الأطفال فى المراحل الأولى من أعمارهم يجب هنا التوجه إلى الطبيب لفحص الطفل بشكل شامل والتأكد من خلوه من الأمراض".

وفى حالة الطفلة ننصحها أولا باستشارة طبيب عظام أطفال، لإجراء أشعة مقطعية على الأطراف والتأكد من عدم وجود مشاكل فى العظام ونموها بالشكل السليم.

وفى حالة أظهرت الأشعة سلامة العظام لدى الطفلة نبدأ فى البحث عن مشاكل أربطة القدم، والتأكد من سلامتها، ففى بعض الحالات قد تكون الأربطة هى المسئولة عن تلك المشكلة، وغالبا ما تحتاج مشاكل الأربطة للعلاج بواسطة بعض الفيتامينات التى تعمل على تقويتها وتقليل تلك الآثار الناتجة عن ضعف أربطة الساقين.