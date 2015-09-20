أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صورة #في_القمة - الجماهير تهتف للأهلي في المران ' المغلق ' وترحل سريعا

Google+ Print
صورة #في_القمة - الجماهير تهتف للأهلي في المران ' المغلق ' وترحل سريعا صورة #في_القمة - الجماهير تهتف للأهلي في المران ' المغلق ' وترحل سريعا

حضرت أعداد من جماهير الأهلي إلى مقر النادي النادي الأحمر، من أجل متابعة مران الفريق في مختار التتش.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الاثنين في نهائي كأس .

كان فتحي مبروك المدير الفني للفريق الأحمر قد أكد أن المران الأخير للفريق الأحمر سيكون مغلقا.

وتواجد عدد من الجماهير داخل مدرجات التتش قبل انطلاق المران، حيث هتفت لدعم لاعبي الفريق الأحمر قبل القمة المرتقبة.

وغادرت الجماهير الملعب سريعا، لينطلق المران بعدها كما كان مقررا.

وحضرت أعداد من جماهير الأهلي مران الفريق أمس السبت، من أجل دعمه قبل مواجهة القمة.

وكان من المقرر أن يكون مران الأهلي مغلقا اليوم الأحد، من أجل التركيز قبل مواجهة الزمالك غدا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر

طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر