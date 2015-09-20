صورة #في_القمة - الجماهير تهتف للأهلي في المران ' المغلق ' وترحل سريعا

حضرت أعداد من جماهير الأهلي إلى مقر النادي النادي الأحمر، من أجل متابعة مران الفريق في مختار التتش.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الاثنين في نهائي كأس مصر.

كان فتحي مبروك المدير الفني للفريق الأحمر قد أكد أن المران الأخير للفريق الأحمر سيكون مغلقا.

وتواجد عدد من الجماهير داخل مدرجات التتش قبل انطلاق المران، حيث هتفت لدعم لاعبي الفريق الأحمر قبل القمة المرتقبة.

وغادرت الجماهير الملعب سريعا، لينطلق المران بعدها كما كان مقررا.

وحضرت أعداد من جماهير الأهلي مران الفريق أمس السبت، من أجل دعمه قبل مواجهة القمة.

وكان من المقرر أن يكون مران الأهلي مغلقا اليوم الأحد، من أجل التركيز قبل مواجهة الزمالك غدا.