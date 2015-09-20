هندريك يمهل الأهلي حتى بداية الدوري لسداد 750 ألف دولار

أمهل هندريك هلمكه لاعب الوسط ناديه الأهلي حتى بداية الدوري يوم 21 أكتوبر المقبل، من أجل الحصول على كامل مستحقاته قبل اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

هندريك انضم إلى الأهلي في يناير الماضي قبل أن يشارك مع الفريق في 4 مباريات فقط مع الفريق.

الأهلي قرر الاستغناء واستبعاد هندريك من قائمة الفريق الموسم القادم. وعلى الرغم من ذلك إلا أن اللاعب لم يمض حتى الآن على أوراق الاستغناء الخاصة به.

ولا يريد هندريك ترك الأهلي إلا بعد الحصول على كامل مستحقاته والتي تقدر بمبلغ "750 ألف دولار". وهي قيمة عقده لـ3 سنوات مع المارد الأحمر.

وجدد هندريك طلبه من الأهلي بالحصول على مستحقاته كاملة، قبل الرحيل.

ومنح لاعب الوسط النادي الأحمر مهلة حتى يوم 21 أكتوبر من أجل منحه مستحقاته كاملة، أو قيده في قائمة الفريق. أو سيلجأ إلى الفيفا.