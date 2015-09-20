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#في_القمة - الشيخ وحمدي زكي في قائمة الأهلي.. وخروج وليد سليمان وعبد الظاهر

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#في_القمة - الشيخ وحمدي زكي في قائمة الأهلي.. وخروج وليد سليمان وعبد الظاهر #في_القمة - الشيخ وحمدي زكي في قائمة الأهلي.. وخروج وليد سليمان وعبد الظاهر

ينضم الثنائي محمد حمدي زكي وأحمد الشيخ إلى قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الاثنين في مباراة قمة نهائي كأس .

وأعلن فتحي مبروك المدير الفني للأهلي قائمة تضم 19 لاعبا لمواجهة الزمالك.

وشهدت القائمة تواجد اللاعبين اللذين انضما للأهلي هذا الصيف.

كما يعود جون أنطوي المهاجم الغاني، بعد تعافيه من الإصابة.

فيما خرج وليد سليمان وأحمد عبد الظاهر من القائمة لأسباب فنية.

ويغيب الثنائي حسام غالي وماليك إيفونا للإصابة، ويستمر استبعاد شريف عبد الفضيل ومحمد ناجي "جدو".

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: أحمد فتحي - حسين السيد - محمد نجيب - سعد الدين سمير - شريف حازم - صبري رحيل - باسم علي

خط الوسط: حسام عاشور - صالح جمعة - محمد حمدي زكي - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - مؤمن زكريا - أحمد الشيخ

خط الهجوم: عماد متعب - أنطوي - عمرو جمال

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