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صلاح يتحدث عن تسجيل المزيد وانسجامه مع زملائه والمنافسة على السكوديتو

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صلاح يتحدث عن تسجيل المزيد وانسجامه مع زملائه والمنافسة على السكوديتو صلاح يتحدث عن تسجيل المزيد وانسجامه مع زملائه والمنافسة على السكوديتو

تحدث محمد صلاح جناح روما عن عدة أمور مهمة في حواره مع قناة ناديه عقب مباراة ساسولو يوم الأحد.

صلاح سجل أول أهدافه بقميص روما خلال مباراة الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي أمام ساسولو التي انتهت بالتعادل 2-2.

وأجرت قناة روما حوارا مع صلاح عقب اللقاء تحدث فيه عن المباراة نفسها وانسجامه مع زملائه والمنافسة على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وقال لاعب تشيلسي المعار: "أتمنى تسجيل المزيد من الأهداف وتقديم مستوى أفضل مما قدمته أمام ساسولو".

 

أهدر صلاح أربعة أهداف مؤكدة أمام ساسولو، فيما هز الشباك بهدف رائع على الطائر من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف "للأسف نتيجة المباراة لم تكن جيدة، فنحن لم نستغل الفرص جيدا، كما أن الحظ لم يقف في صفنا، لكننا يجب أن نستمر في محاولة الفوز بجميع المباريات المقبلة".

وأوضح صلاح "كلما مر الوقت ولعبت المزيد من المباريات مع زملائي فأن الانسجام يزيد بيننا".

وبسؤاله عن منافسة روما لإنتر ويوفنتوس على لقب الدوري؟ رد نجم منتخب قائلا "يجب علينا ألا نفكر في خصومنا، علينا أن نركز على أنفسنا فقط".

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