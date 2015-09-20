جيفارا وتمثال "المسيح الكوبى" فى استقبال بابا الفاتيكان

بدأ اليوم الأحد، البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، زيارته للعاصمة الكوبية هافانا، التى تستغرق 4 أيام، والتى تليها زيارة للولايات المتحدة الأمريكية.

واهتمت وكالات الأنباء العالمية بزيارة البابا الأولى لكوبا، ورصدت فى صورمتفردة لقطات تلخص وضع كوبا بين الماضى والحاضر ، الماضى الثورى الذى يمثله الثائر الأسطورى أرنستو تشى جيفارا. والحاضر المنفتح على العالم وعلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد عقود طويلة من الصراع

وفى صورة بديعة التقطتها عدسة مصور وكالة رويترز يظهر فيها كل العناصر التى تكون المشهد فى كوبا ، بورتريه جيفارا ، وتمثال السيد المسيح كما تصوره الكوبيون ، حيث تبرز عضلات قوية للتمثال تؤكد الفهم الكوبى الكاثوليكى للسماحة المسيحية ، وتتوافق مع الزيارة التاريخية لباب الفاتيكان للعاصمة هافانا

- بالصور..غطاء رأس بابا الفاتيكان يطير فى الهواء فور نزوله الأراضى الكوبية

- بالصور.. كنائس كوبا تستعد لزيارة بابا الفاتيكان الأولى