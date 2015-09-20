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محافظ القليوبية: سأقطع رقبة كل مسئول يسمح بالتعدى على أملاك الدولة

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محافظ القليوبية: سأقطع رقبة كل مسئول يسمح بالتعدى على أملاك الدولة محافظ القليوبية: سأقطع رقبة كل مسئول يسمح بالتعدى على أملاك الدولة
حذر المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية مديرى المديريات من ترتيب زيارات للوزراء دون الرجوع لمحافظ الإقليم.

وقال المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذى، إنكم تتبعون الوزارات فنيا فقط وإداريا تتبعون المحافظة، مشيرا إلى أن أى وكيل وزارة لا يتم نقله من مكانه إلا بعد الرجوع للمحافظ، وطالبهم ببذل قصارى الجهد لتوفير الخدمات لجموع المواطنين.

وحذر المحافظ من السماح بالبناء على أملاك الدولة وطرح النهر والأراضى الزراعية، مشيرا إلى أنه لن يتم تقنين هذه المخالفات وسيتم إزالتها فورا، وخصوصا تعديات بعد عام ٢٠٠٦، قائلا: "سأقطع رقبة كل مسئول يسمح بالتعدى على أملاك الدولة".

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مصر 365