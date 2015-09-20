أخبار مصر للساعة6.. انفجار قنبلة بـ"أحمد عرابى" وإصابة شخصين

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة، فى مقدمتها تغطية لتفاصيل إصابة شخصين فى انفجار عبوة ناسفة فى شارع أحمد عرابى بالمهندسين، وتحركات الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الحادث والوصول إلى مرتكبيه.

وعلى مدار الساعات الماضية، تابع "اليوم السابع" تحركات وقرارات وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، فى ثانى أيام عملها، فضلاً عن متابعة لاستعدادات الأحزاب والتحالفات المختلفة لانتخابات مجلس النواب.. وفيما يلى موجز أخبار السادسة :

- بالفيديو.. لحظة انفجار قنبلة أحمد عرابى بالمهندسين

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- المتحدث باسم وزارة الصحة: إصابة شخصين فى انفجار أحمد عرابى بالمهندسين

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- النيابة تعاين انفجار أحمد عرابى..ومصادر:العبوة كانت فى شباك مكتب التصديقات

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- الجيش يواصل نجاحاته فى عملية "حق الشهيد".. خطة متكاملة لتدمير ملاجئ الإرهابيين بالشيخ زويد.. الجيشان الثانى والثالث يقودان العمليات بعشرات القرى.. والمهندسون العسكريون يؤمنون الطرق بالكشف عن الألغام

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- الجيش: رئيس الأركان أجرى مباحثات ناجحة بلندن فى التعاون العسكرى والأمنى

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- رئيس الأركان يلتقى وفد مجلس النواب الأمريكى لبحث جهود الحرب على الإرهاب

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- أحمد زكى بدر: لا توجد حركة محافظين الآن.. ولكن هناك إعادة تقييم لأدائهم

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- فى أول يوم له بمنصبه.. وزير الشئون القانونية يكلف الأمانة الفنية بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع "لائحة مجلس النواب".. و"اليوم السابع" يرصد 16 مادة تحتاج لتعديل جذرى لتتوافق مع دستور 2014

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- وزير التعليم لموظف بمدرسة ببولاق:"الحنفية المكسورة دى لو فى بيتك هتسيبها"

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- 5 ملفات اقتصادية كبرى تنتظر الحكومة الجديدة.. توفير الدولار.. وقيمة الجنيه.. والتعديلات التشريعية.. والأيادى المرتعشة للمسئولين.. وتسوية الصدام مع رجال الأعمال

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- ضوابط الدعاية تطبق على مواقع التواصل الاجتماعى.. مصدر بـ"العليا للانتخابات": أى مخالفات سيعاقب صاحبها.. وإزالة اللافتات المعلقة قبل موعد الدعاية على نفقة المرشح بجانب غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه

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- من ينتصر فى معركة تكسير العظام بـ"غرب الدلتا".. حزب النور يدفع بقياداته فى وجه رجال أعمال "فى حب مصر".. أشرف ثابت ونادر بكار يواجهان فرج عامر وسحر طلعت بالإسكندرية

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- "التحالف الشعبى" يفاضل بين 3 مقترحات لاختيار شعاره الانتخابى

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- لأول مرة أحزاب تتنافس فى جنوب سيناء بعد استحواذ الوطنى على مدار 30 عاما.. 18 مرشحا حزبيا و23 مستقلا و3 فردى.. والمصريين الأحرار والنور والوفد أقوى المتنافسين

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- رئيس الوزراء: إجازة عيد الأضحى 5 أيام بالمصالح الحكومية و4 بالقطاع العام

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- بالصور.. وزير الداخلية يقبّل أحد أقارب شهيد سيناء عقب تشييع جثمانه

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- بالصور.. "تويتر" ينقلب على "البرادعى".. مؤسس حزب الدستور يغرد: حزين عليكى يا بلدى.. ورواد مواقع التواصل الاجتماعى يردون: حزين لأن مصر قهرت الإرهاب.. وكلامه أكبر دليل على أننا فى الطريق الصحيح

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- وزير الأوقاف: رحلات حج لمصابى "الرافعة" العام المقبل بضيافة العاهل السعودى

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- رئيس بعثة الحج: صرف تعويضات ضحايا سقوط الرافعة من خلال السفارة المصرية

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- الرئاسة تفتح باب التسجيل فى أضخم برنامج لتأهيل الشباب لتولى مناصب قيادية بالدولة.. هدفه إنشاء قاعدة غنية بالكفاءات الشبابية.. 7خطوات للتسجيل ويشترط ألا يزيد السن عن 30 عاما.. ووظائف قيادية للمتميزين

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- تأييد تجديد حبس حمدى الفخرانى 15 يومًا لاتهامه فى قضايا رشوة وابتزاز

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- إغلاق قناة "مصر الآن" الإخوانية بشكل نهائى

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- الصحف الإسرائيلية: تحذيرات السيسى لإسرائيل من المس بالمقدسات الإسلامية بالقدس كانت حادة.. مخاوف إسرائيلية من تزايد تحركات روسيا داخل سوريا.. البرازيل ترفض تعيين مستوطن يهودى سفيرا لإسرائيل فى أراضيها

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- نوال السعداوى لـ"الموندو": السادات دعم التطرف الإسلامى ودمر البلد

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- غرق 13 لاجئا من بينهم 4 أطفال بالقرب من شواطئ تركيا

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- بالفيديو.. محمد صلاح يسجل فى تعادل روما أمام ساسولو بالكالتشيو

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- أحداث مُثيرة فى الأهلى قبل موقعة الزمالك.. عبد الصادق يُعلن انتهاء "زوبعة" حجازى مع الألتراس.. مبروك يدفع بأحمد فتحى بدلاً من غالى.. والقلعة الحمراء تُهدد بالانسحاب حال تكرار سيناريو الدفاع الجوى

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>- بالفيديو.. وزير التعليم لموظف بمدرسة ببولاق:”الحنفية المكسورة دى لو فى بيتك هتسيبها”

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>بالفيديو..أوائل الخريجين المحتجون يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات أمام “الوزراء”

>http://www.videoyoum7.com/2015/09/20/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A3%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D9%8A/

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