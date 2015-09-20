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رئيس الوزراء يوجه بإعداد تقرير عن تفاهمات المؤتمر الاقتصادى لتحويلها لعقود

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عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الأحد، مع الدكتور أشرف سالمان، وزير الاستثمار.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه خلال الاجتماع قدم وزير الاستثمار تقريراً عن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى فى مارس الماضى.

اليوم السابع -9 -2015

وأشار وزير الاستثمار إلى أن عدد الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال المؤتمر، وبدأ بالفعل تنفيذها 6 اتفاقيات بقيمة 30.215 مليار دولار، فى قطاعات البترول، والكهرباء، والنقل.

وأوضح وزير الاستثمار أن عدد مذكرات التفاهم التى تم تحويلها إلى اتفاقيات تصل إلى 5 مذكرات تفاهم بقيمة 10.526 مليار دولار، فى قطاعات الإسكان، والاستثمار، والتخطيط، كما أشار وزير الاستثمار إلى أن هناك 22 اتفاقية ومذكرة تفاهم تم تحويلها إلى عقود.

اليوم السابع -9 -2015

وأضاف السفير حسام القاويش أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وجه خلال الاجتماع بإعداد تقرير شامل عن كل مذكرات التفاهم التى تواجه معوقات فى تحويلها إلى اتفاقيات وعقود نهائية والإجراءات المطلوب اتخاذها من جانب والجهات المعنية للتغلب على هذه المعوقات، والبدء فى تنفيذ المشروعات المقترحة فى قطاعات الكهرباء، والتموين، والزراعة، والاسكان، والنقل، والتخطيط.

كما وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماعات قطاعية مع الوزارات المختصة لدراسة المعوقات التى تواجه استكمال الإجراءات الخاصة بتلك المشروعات، والعمل على سرعة اتخاذ الخطوات اللازمة للمضى فى إجراءات التنفيذ الخاصة بها.

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مصر 365

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