وزير التعليم يرد على حملات السخرية: "ادونى فرصة أثبت قدرتى على التطوير"

علق وزير التربية والتعليم الجديد الدكتور هلالى الشربينى على حملات السخرية التى شنها رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عقب أدائه اليمين الدستورية أمس السبت، قائلاً فى تدوينه له على صفحته الجديدة على موقع فيس بوك: "قبل ما تحكم عليا بخير أو بشر.. يا ريت تشوف أدائى وعلى الأقل ادونى فرصة اثبت فيها قدرتى على تحسين وضع التعليم الحالى.. بعد الفرصة دى من حقك تحكم عليا.. وربنا يقدم ما فيه الخير".

وكان وزير التعليم قد أغلق حسابه الشخصى أمس بعد تداول تدوينات له بها أخطاء إملائية، حيث شارك عدد من الإعلاميين منهم الاعلامى الساخر باسم يوسف ويسرى فودة فى هاشتاج تم تدشينه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تداولوا فيه صورا لتدوينات وزير التربية والتعليم.

وزير التعليم:لم أتأكد من حساب "فيس بوك" المنسوب لى..وربما تداخلت الأحرف