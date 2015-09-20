مرشح جمهورى بانتخابات أمريكا: المسلم لا يصلح لرئاسة الولايات المتحدة

قال بن كارسون، المرشح الجمهورى لانتخابات الرئاسة الأمريكية، اليوم الأحد، إن أى مسلم لا يصلح أن يكون رئيسا للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن عقيدة المسلمين تتعارض والمبادئ الأمريكية.

وقال لقناة (إن.بى.سى) التليفزيونية الأمريكية "لا أؤيد تولى مسلم رئاسة هذه الدولة.. بالتأكيد لا أوافق على ذلك".

وقال كارسون جراح الأعصاب المتقاعد الذى يقترب من صدارة ترتيب المرشحين عن الحزب الجمهورى فى نتائج استطلاعات الرأى، إنه يعتقد أن عقيدة الرئيس الأمريكى يجب أن تتماشى مع الدستور.

وأوضحت نتيجة استطلاع الرأى الذى أجرته شبكة "سى. إن. إن" ونشرت نتائجه اليوم الأحد أن كارسون تراجع من المركز الثانى إلى الثالث بنسبة 14%، ويسعى 16 جمهوريا للفوز بترشيح الحزب لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية فى نوفمبر عام 2016.

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