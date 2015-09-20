هندريك يمهل الأهلي حتى بداية الدوري لسداد 750 ألف دولار

عقد علاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي الأهلي جلسة مع لاعبي الفريق بعد مران أمس السبت، طالبهم فيها بالحفاظ على الهدوء خلال الاحتفال في حال تسجيل أهداف في مرمى الزمالك خلال نهائي الكأس.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك غدا الاثنين في قمة نهائي كأس مصر.

وعلم FilGoal.com أن عبد الصادق اجتمع بلاعبي الأهلي عقب المران، وأكد لهم أن النادي مستاء من تكرار التجاوز في احتفالات اللاعبين بالأهداف.

وقال عبد الصادق للاعبين أنه بدأ يلاحظ أن الكل يتعمد الاحتفال بإشارات، لا تليق بالنادي الأهلي.

وأكد المشرف العام على قطاع الكرة أن النادي الأهلي أن يتم معاقبة اللاعب الذي سيتجاوز في احتفاله، بتغريمه 150 ألف جنيه. بداية من مباراة الزمالك.