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بالصور.. وزير خارجية أمريكا يبحث مع نظيره الألمانى الأوضاع فى سوريا

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بحث وزير الخارجية الأمريكى، جون كيرى، فى برلين اليوم الأحد، مع نظيره الألمانى، فرانك فالتر شتاينماير، الوضع الراهن فى سوريا.

وقال كيرى، إن الولايات المتحدة ستستقبل 15 ألف لاجئ إضافى من أنحاء العالم العام القادم مما يزيد العدد الحالى إلى 85 ألفاً، وسوف يصل العدد عام 2017 إلى مئة ألف لاجئ.

وتعكس تصريحات كيرى استعدادا متزايدا من جانب واشنطن فى المساعدة على التعامل مع موجة ضخمة من المهاجرين السوريين رغم أن هذا العرض يعتبر ضعيفا مقارنة بمئات الآلاف الذين يتدفقون على أوروبا وخاصة ألمانيا.

وأعربت الخارجية الأمريكية من قبل، عن أملها فى أن تستخدم كل من روسيا وإيران، نفوذهما فى الضغط على الرئيس السورى بشار الأسد، للجلوس على طاولة المفاوضات وإنهاء الحرب.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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