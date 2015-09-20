طيران التحالف الدولى يقتل 31 من عناصر داعش فى العراق

لقي 31 إرهابيا من تنظيم (داعش) على الأقل مصرعهم، اليوم الأحد، بنيران القوات العراقية المشتركة وقصف لطيران التحالف الدولي في مناطق متفرقة بالعراق.

وذكرت خلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة العراقية أن طيران التحالف الدولي نفذ إحدى عشرة طلعة جوية أسفرت عن مقتل 23 إرهابيا ودمرت عشرة مخابىء وأسلحة وسيارات للتنظيم.

وأشارت إلى أن طيران القوات الجوية نفذ تسع طلعات جوية بمختلف مناطق العمليات دمرت خلالها خمس وأربعين سيارة متنوعة وعتاد وأسلحة للتنظيم، وقتلت العشرات من الإرهابيين.. كما نفذ طيران الجيش العراقي ثماني طلعات جوية.

وتمكنت قوة تابعة لقيادة عمليات الجزيرة بالجيش العراقي في منطقة البغدادي بالأنبار من قتل 4 إرهابيين وصادرت عتادا عسكريا من بنادق وأسلحة رشاشة وقاذفات مضادة للدروع، كما قتلت قوة تابعة لقيادة عمليات بغداد في الكرمة 4 إرهابيين ودمرت سيارتين مزودتين برشاش أحادي.

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