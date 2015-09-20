قوى ليبية تنتقد تصريحات المبعوث الأممى تجاه عملية "حتف" وتطالبه بسحبها

استنكرت منظمات المجتمع المدنى ونشطاء وصحفيون ليبيون بشدة ما صدر اليوم الأحد، عن بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا ورئيسها برناردينو ليون من تصريحات تتحدث عن إدانة عمليات الجيش ضد المليشيات الإرهابية المسلحة فى مدينة بنغازى.

وعبرت تلك القوى فى بيان صحفى لها عن استغرابها الشديد تجاه الوقت الذى صدرت فيه التصريحات على أن الجيش حقق تقدماً ملموساً على الأرض ضد هذه التنظيمات الإرهابية، مؤكدة أن تلك البيانات تعد انحيازا تاماً وترضية لفصيل المؤتمر الوطنى العام "المنتهية ولايته"، ودليل قاطع على تورط المؤتمر بالارتباط مع هذه التنظيمات بالتواطؤ مع أطراف دولية وغربية ترغب رغم ذلك فى اقحام هذا الطرف بالسلطة من جديد .

وطالبت المنظمات فى بيانها بعثة الأمم المتحدة برئاسة المبعوث برناردينو ليون والسفراء المجتمعين فى الصخيرات بضرورة سحب هذه التصريحات والتنصيص صراحة على أن عمليات الجيش فى بنغازى تستهدف التنظيمات والجماعات الإرهابية.

وكان القائد العام للقوات المسلحة الليبية الفريق أول الركن خليفة حفتر، أعلن عن انطلاق عملية "الحتف" ضد الميلشيات المسلحة والمتطرفة، التى ما زالت تتحصن فى مدينة بنغازى.