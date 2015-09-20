بالفيديو - بوجبا يقود يوفنتوس للفوز الأول في الكالتشيو

فاز يوفنتوس على مضيفه فريق جنوى بهدفين مقابل لا شيء ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وحقق البيانكونيري فوزه الأول في الكالتشيو هذا الموسم.

يوفنتنوس سيطر على مجريات الأمور منذ اللحظة الأولى وحاول التسجيل مبكرا وفي الدقيقة الـ 22 تعرض ألفارو موراتا لإصابة خرج مستبدلا على إثرها لصالح روبيرتو بيريرا.

الدقيقة الـ 37 شهدت الهدف الأول ليوفنتوس من كرة عرضية قابلها بول بوجبا من على خط المرمى لتصطدم بغرابة في القائم العلوي وترتد لتصطدم في الحارس وتسكن الشباك.

حكم اللقاء أزاد من صعوبات جنوى وأشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعبهم أرماندو إيزو، لينتهي الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدف مقابل لا شيء ويضطر جنوى لاستكمال المباراة منقوصا.

في شوط المباراة الثاني أضاف بوجبا الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 60، ليحسم المباراة لصالح السيدة العجوز.

أليجري قتل المباراة في الربع ساعة الأخير بإجراء تغييرين بدخول هيرنانيز وسيموني زازا بدلا من ماريو ليمينيا وماريو مازوكيتش، لينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس بهدفين مقابل لا شيء.

فوز يوفنتوس هو الأول لهم هذا الموسم في الدوري الإيطالي، ورفع رصيدهم للنقطة الرابعة في المركز الـ 12، فيما تجمد رصيد جنوى عند النقطة الثالثة في المركز الـ 13.

شاهد الهدفين