أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

أمل عرفة: "لن أعطي أي شركة نص من تأليفي بل سأقوم بإنتاجه شخصياً"

Google+ Print
أمل عرفة: "لن أعطي أي شركة نص من تأليفي بل سأقوم بإنتاجه شخصياً" أمل عرفة: "لن أعطي أي شركة نص من تأليفي بل سأقوم بإنتاجه شخصياً"

الأحد 20-09-2015 18:58

انطلقت شركة الإنتاج التي تحمل اسم "الأمل للإنتاج والتوزيع الفني" والعائدة للفنانة أمل عرفة، التي أعلنت عنها بتصريح خاص لموقع "الجميلة" بالقول : "قررت خوض تجربة الإنتاج لأكون سيدة الرأي في عملي إن كان من ناحية اختيار المخرج أو الكاست أو حتى الممثلين، خصوصاً بأنه لدي أكثر من مشروع تأليف لأن الكتابة عشقي".

وفي سؤال إن كانت ستكتفي بالإنتاج لنفسها وعدم مشاركتها بأعمال أخرى قالت عرفة: "لا أبداً فأنا سأوافق على أي عمل أجده مناسباً ولكن لن أعطي أي شركة نص من تأليفي بل سأقوم بإنتاجه شخصياً"، ومن ناحية أخرى تقوم عرفة بقراءة عدة نصوص تلفزيونية لإختيار المناسب كما تشارك بالمسلسل الاجتماعي "مدرسة الحب" في عدة ثلاثيات.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي