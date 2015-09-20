أمل عرفة: "لن أعطي أي شركة نص من تأليفي بل سأقوم بإنتاجه شخصياً"

انطلقت شركة الإنتاج التي تحمل اسم "الأمل للإنتاج والتوزيع الفني" والعائدة للفنانة أمل عرفة، التي أعلنت عنها بتصريح خاص لموقع "الجميلة" بالقول : "قررت خوض تجربة الإنتاج لأكون سيدة الرأي في عملي إن كان من ناحية اختيار المخرج أو الكاست أو حتى الممثلين، خصوصاً بأنه لدي أكثر من مشروع تأليف لأن الكتابة عشقي".

وفي سؤال إن كانت ستكتفي بالإنتاج لنفسها وعدم مشاركتها بأعمال أخرى قالت عرفة: "لا أبداً فأنا سأوافق على أي عمل أجده مناسباً ولكن لن أعطي أي شركة نص من تأليفي بل سأقوم بإنتاجه شخصياً"، ومن ناحية أخرى تقوم عرفة بقراءة عدة نصوص تلفزيونية لإختيار المناسب كما تشارك بالمسلسل الاجتماعي "مدرسة الحب" في عدة ثلاثيات.

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