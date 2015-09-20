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نجم "ستار أكاديمي 10" محمد شاهين يستعد لإطلاق ألبومه الأول

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نجم "ستار أكاديمي 10" محمد شاهين يستعد لإطلاق ألبومه الأول نجم "ستار أكاديمي 10" محمد شاهين يستعد لإطلاق ألبومه الأول

الأحد 20-09-2015 20:11

يواصل الفنان المصري الشاب محمد شاهين الحاصل على لقب برنامج "ستار أكاديمي 10"، التحضير لألبومه الغنائي الأول، والذي يتعاون خلاله مع باقة من أهم الملحنين والشعراء، وتقوم بإنتاجه شركة "كنكورد ميوزك".

يأتي ذلك بعد مشاركة شاهين في إحياء عدد كبير من الحفلات الغنائية في ، ومنها حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.

كما يستعد الفنان الشاب لإحياء حفل غنائي كبير فى "بورتو كايرو مول"، في ثالث أيام عيد الأضحي المبارك.

 

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