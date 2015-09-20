نجم "ستار أكاديمي 10" محمد شاهين يستعد لإطلاق ألبومه الأول

يواصل الفنان المصري الشاب محمد شاهين الحاصل على لقب برنامج "ستار أكاديمي 10"، التحضير لألبومه الغنائي الأول، والذي يتعاون خلاله مع باقة من أهم الملحنين والشعراء، وتقوم بإنتاجه شركة "كنكورد ميوزك".

يأتي ذلك بعد مشاركة شاهين في إحياء عدد كبير من الحفلات الغنائية في مصر، ومنها حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.

كما يستعد الفنان الشاب لإحياء حفل غنائي كبير فى "بورتو كايرو مول"، في ثالث أيام عيد الأضحي المبارك.

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