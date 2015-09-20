بالصور: تكريم إيفا لونغوريا على أعمالها الخيرية

لطالما كانت الأعمال الخيرية والإنسانية من أولويات النجمة العالمية Eva Longoria، وقد عملت على تأسيس مؤسستها الخيرية الخاصة في العام 2012 لمساعدة اللاتينيين وأسرهم من خلال التعليم و ريادة الأعمال.

ومساء الجمعة الفائت، كانت Longoria من بين 10 مكرّمين في حفل Television Industry Advocacy Awards في سنته الأولى بهوليوود، الذي إنطلق تحت رعاية جمعية التحالف الإبداعي، ومجلة دليل التلفزيون و TVInsider.com.

النجمة السمراء الجميلة هزت السجادة الحمراء في فندقSunset Tower غرب هوليوود، في ثوبها الأسود الذي التصق بجسدها لتبيان رشاقتها المعهودة.

الجدير بالذكر أن جوائز الحفل تكرّم قادة صناعة الترفيه الذين يكرسون شهرتهم للدعوة إلى الأعمال الخيرية.

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