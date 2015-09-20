أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: تكريم إيفا لونغوريا على أعمالها الخيرية

Google+ Print

الأحد 20-09-2015 16:34

لطالما كانت الأعمال الخيرية والإنسانية من أولويات النجمة العالمية Eva Longoria، وقد عملت على تأسيس مؤسستها الخيرية الخاصة في العام 2012 لمساعدة اللاتينيين وأسرهم من خلال التعليم و ريادة الأعمال.

ومساء الجمعة الفائت، كانت Longoria من بين 10 مكرّمين في حفل Television Industry Advocacy Awards في سنته الأولى بهوليوود، الذي إنطلق تحت رعاية جمعية التحالف الإبداعي، ومجلة دليل التلفزيون و TVInsider.com.

النجمة السمراء الجميلة هزت السجادة الحمراء في فندقSunset Tower غرب هوليوود، في ثوبها الأسود الذي التصق بجسدها لتبيان رشاقتها المعهودة.

الجدير بالذكر أن جوائز الحفل تكرّم قادة صناعة الترفيه الذين يكرسون شهرتهم للدعوة إلى الأعمال الخيرية.

 

بين نجوم هوليوود ها هم الأصدقاء الحقيقيون

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي