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محمد بن راشد يتقبل تعازي عدد من الرؤساء والزعماء

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محمد بن راشد يتقبل تعازي عدد من الرؤساء والزعماء محمد بن راشد يتقبل تعازي عدد من الرؤساء والزعماء

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الورزاء حاكم دبي رعاه الله في قصر سموه في زعبيل مساء اليوم عددا من الزعماء ورؤساء حكومات الدول العربية والصديقة ومبعوثين لعدد من الرؤساء والزعماء العرب والاجانب ووفودا أخرى الذين قدموا التعازي الى سموه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن محمد بن راشد ال مكتوم طيب الله ثراه.

 فقد تقبل سموهما التعازي بهذا المصاب الجلل من صاحب السمو محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة يرافقه سمو الشيخ حمدان بن زايد ال نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية وسمو الشيخ هزاع بن زايد ال نهيان مستشار الامن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لأمارة أبوظبي وسمو الشيخ سيف بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد ال نهيان نائب مستشار الامن الوطني.

كما تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم والى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم وسمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد ال مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد ال مكتوم وسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد ال مكتوم وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد ال مكتوم وعدد من شيوخ ال مكتوم ..التعازي بالفقيد الشاب الشيخ راشد بن محمد بن راشد ال مكتوم رحمه الله من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الاعلى حاكم أم القيوين يرافقه ولي عهده سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا.

كما تقبل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التعازي من جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة وجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة والوفد المرافق وفخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة والوفد المرافق ودولة السيد نواز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الاسلامية الصديقة والوفد المرافق وصاحب السمو الملك الامير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مبعوث خادم الحرمين الشريفين عاهل المملكة العربية الشقيقة والوفد المرافق وسمو الشيخ ناصر محمد الاحمد الجابر رئيس وزراء دولة الكويت السابق مبعوث صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وصاحب السمو السيد حارب بن ثويني بن شهاب ال سعيد مبعوث جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة ودولة السيد سعد رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق وسعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني نجل رئيس وزراء دولة قطر الشقيقة السابق ومعالي كمال الدين حيدروف وزير شؤون الطوارئ مبعوث فخامة الرئيس الهام علييف رئيس جمهورية اذربيجان الصديقة الذي نقل لسموه رسالة تعزية ومواساة من الرئيس الاذري.

وقد أعرب الزعماء والوفد والشخصيات العربية والاسلامية والاجنبية المعزية عن صادق مواساتهم إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم في وفاة نجله الشاب الشيخ راشد بن محمد بن راشد ال مكتوم طيب الله ثراه راجين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وال مكتوم الكرام جميل الصبر وحسن العزاء.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم أعرب خلال لقاءاته الزعماء والوفود المعزية عن تقديره البالغ لمشاعرهم الاخوية والانسانية الصادقة شاكرا لهم مواساتهم في مصابنا الجلل.

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