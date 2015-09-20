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#في_القمة - كهربا لـ في الجول: الزمالك أقدر على الفوز.. وأتمنى التسجيل

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#في_القمة - كهربا لـ في الجول: الزمالك أقدر على الفوز.. وأتمنى التسجيل #في_القمة - كهربا لـ في الجول: الزمالك أقدر على الفوز.. وأتمنى التسجيل

يؤمن محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الزمالك بأن فريقه الأقدر على قنص الفوز أمام الأهلي في نهائي كأس يوم الاثنين حين يلتقيان الساعة السابعة مساء.

كهربا نجم الفريق الأبيض تحدث لـFilGoal.com عقب عبور الزمالك لحاجز سموحة في نصف نهائي كأس مصر.

وقال كهربا: "في رأيي الزمالك أقدر على الفوز مع كامل احترامي لناد كبير بحجم الأهلي".

وتابع "الزمالك يستحق هذا الموسم الاحتفال بالثنائية. وأتمنى أن تكون لي بصمة في المباراة وأن أسجل هدفا".

وأفصح "نتحلى بالهدوء اللازم ويجب أن نحافظ عليه خلال اللقاء. وهذا سيمنحنا ما نحتاجه للوصول إلى هدفنا".

وأكمل "فريقنا مميز. ورغم أن كل الصفقات الجديدة لم تلعب بعد لكن من شارك نجح بسرعة".

وأتم "الآن هدفنا إسعاد النادي".

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