وزير الداخلية: مسيرة تنمية الوطن تستلزم رؤية شاملة للعمل الأمنى

أكد اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، أن مسيرة تنمية الوطن التى تعبر عن تطلعات الشعب العظيم لا تحتمل تعويقًا أو مساسًا بما تحقق على مسارها من إنجاز واستقرار الأمر الذى يستلزم رؤية شاملة للعمل الأمنى من خلال إستراتيجية مترابطة المحاور ذات فاعليات متجددة، تؤدى إلى تطوير حقيقى فى العمل الأمنى يلمس المواطن نتائجه على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير اليوم، الأحد، مع مساعدى الوزير والقيادات الأمنية المعنية بمتابعة السياسات الأمنية والأداء الشرطى فى مختلف المواقع من أجل تقييم الأداء وتفعيل الخطط ومراجعة خطة العمل المستقبلية .