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ضبط طن لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى بالمنيا

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ضبط طن لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى بالمنيا ضبط طن لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث بالمنيا، من ضبط طن لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى، داخل ثلاجة بمركز بنى مزار قبل ترويجها على المواطنين فى عيد الأضحى.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء محمود عفيفى مدير إدارة البحث الجنائى يفيد ضبط ثلاجة لحوم غير مرخصة بمركز بنى مزار، حيث ضبط داخلها 1083 كيلو لحوم مخلطة من اللحوم البرازيلية والدهون تمهيدًا لبيعها للمواطنين على أنها لحوم سودانية والتى تقوم بتوزيعها الوحدات المحلية.

تم ضبط عبوات جاهزة للتعبئة واستيكرات مطبوع عليها عبارة "الشركة المصرية السوادنية للمواد الغذائية تحت إشراف الوحدات المحلية ببنى سويف".

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مصر 365

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