حبس صاحب شركة للنظافة 4 أيام على ذمة اتهامه بالتزوير

قرر المستشار أحمد الضبع، مدير نيابة الأموال العامة، بإشراف المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، حبس "مازن .م"، صاحب شركة للنظافة، 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامه بابتزاز مسئول بالهيئة العامة لنظافة القاهرة وتهديده وتزوير إيصالات موقعة بخط يد ابنه، لإجباره على إرساء مناقصة عليه.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على ذات المتهم وشقيقه فى 2006 بتهمة عرض رشوة على المشرف على أعمال الشركة بمنطقة حلوان والمعصرة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية أكدت من خلال تحرياتها أن المتهم وشقيقه عرضا رشاوى للتغاضى عن مخالفات الشركة فى أداء مهمة النظافة بالمناطق المحددة، وعدم إثبات المخالفات لتقليل الغرامات التى ينص عليها العقد.