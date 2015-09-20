أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

نيابة مطوبس تقرر حبس 6 من الجماعة الإرهابية 15 يومًا بكفر الشيخ

Google+ Print
نيابة مطوبس تقرر حبس 6 من الجماعة الإرهابية 15 يومًا بكفر الشيخ نيابة مطوبس تقرر حبس 6 من الجماعة الإرهابية 15 يومًا بكفر الشيخ
قررت نيابة مطوبس بكفر الشيخ اليوم، الأحد، حبس 6 من الجماعة الإرهابية بكفر الشيخ، 15 يومًا، عقب القبض عليهم ووجهت لهم النيابة عددًا من الاتهامات منها المشاركة فى تظاهرات بدون تصريح.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على 6 من الجماعة الإرهابية مطلوبين ضبطهم وإحضارهم، بناء على أوامر ضبط من النيابة العامة، وهم محمد على عبد الحميد العشرى، موجه بالتربية والتعليم، كحلاوى سيف النصر عمران مدرس بالأزهر، محمد على إسماعيل منتصر، وكيل معهد ثانوى، السعيد خليل مصطفى المشد، موظف بالأزهر، أنس سعد الدين محمد سعد الدين، مدرس بالأزهر، سعد عبد المحسن خطاب، بالتربية والتعليم وتحرر المحضر رقم 8678 لسنة 2015 إدارى مطوبس، وبعرضهم على نيابة مطوبس قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365