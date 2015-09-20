نيابة مطوبس تقرر حبس 6 من الجماعة الإرهابية 15 يومًا بكفر الشيخ

قررت نيابة مطوبس بكفر الشيخ اليوم، الأحد، حبس 6 من الجماعة الإرهابية بكفر الشيخ، 15 يومًا، عقب القبض عليهم ووجهت لهم النيابة عددًا من الاتهامات منها المشاركة فى تظاهرات بدون تصريح.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على 6 من الجماعة الإرهابية مطلوبين ضبطهم وإحضارهم، بناء على أوامر ضبط من النيابة العامة، وهم محمد على عبد الحميد العشرى، موجه بالتربية والتعليم، كحلاوى سيف النصر عمران مدرس بالأزهر، محمد على إسماعيل منتصر، وكيل معهد ثانوى، السعيد خليل مصطفى المشد، موظف بالأزهر، أنس سعد الدين محمد سعد الدين، مدرس بالأزهر، سعد عبد المحسن خطاب، بالتربية والتعليم وتحرر المحضر رقم 8678 لسنة 2015 إدارى مطوبس، وبعرضهم على نيابة مطوبس قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.